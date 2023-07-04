BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,39 puan azalarak 6.003,90 puandan kapandı. Endeks gün içinde rekor seviyeye çıksa da önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla günü tamamladı. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,39 puan azalarak 6.003,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 34,39 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 6.049,69 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.980,08, en yüksek 6.076,72 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 6.003,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 2,28 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 23,09 puan ve yüzde 0,35 düşüşle 6.659,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.928 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.928 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 kazançla 1 milyon 623 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 25,9853 lira, satışta 26,0894 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,0130 lira, satışta 26,1173 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,13'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 144,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,5 artışla 76,00 dolardan işlem görüyor.