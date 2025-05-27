BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 131,57 puan azalarak 9.213,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,68 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.344,47 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.213,58 puanı, en yüksek 9.390,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 değer kaybıyla 9.213,58 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 135,57 puan ve yüzde 1,32 kayıpla 10.155,21 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,31, sanayi endeksi yüzde 1,68, hizmetler endeksi yüzde 1,16 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 88'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 294 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.05 itibarıyla 3 bin 294 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 4 milyon 155 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,17, bileşik getirisi de yüzde 44,20 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,8755, satışta 39,0312 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,8635, satışta 39,0193 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1320, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 144,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 azalışla 63,3 dolardan işlem görüyor.