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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 10.279,69 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,94 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 2,46 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 10.279,69 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 83,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,94 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 2,46 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararının ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise negatif ayrıştığını söyledi.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puanın destek, 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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