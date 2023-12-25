BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 292,69 puan azalarak 7.264,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31 puan ve yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.526,56 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.208,14, en yüksek 7.526,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,87 azalışla 7.264,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,88, hizmetler endeksi yüzde 3,98, sanayi endeksi yüzde 4,58, teknoloji endeksi yüzde 5,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 282,12 puan ve yüzde 3,44 kayıpla 7.925,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 1'i prim yaptı, 98'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2053 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2053 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,3 azalışla 1 milyon 913 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,48'den, bileşik getirisi de yüzde 37,45'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,1903 lira, satışta 29,3073 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,1140 lira, satışta 29,2307 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 142,4 düzeyinde seyrediyor.