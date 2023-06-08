Üye Girişi
Haberi Paylaş
BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kaybederek günü 5.554,00 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,74 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kaybederek günü 5.554,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,74 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta 25 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin öngörülerin yüzde 28 seviyesine olduğunu aktaran analistler, toplantı öncesi açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin önemini vurguladı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Çin'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title