Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kaybederek 9.997,91 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,15 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kaybederek 9.997,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 141,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 69,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,15 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade etti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, yarın yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek,10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Madencilik Spor Bıst Borsa Finans Ekonomi Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 11 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur? Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (11 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title