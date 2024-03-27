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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybederek 8.806,72 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,60 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 4,73 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizliğin risk iştahını törpülediğini ifade etti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseltirken, Türkiye için de yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çıkardı.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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