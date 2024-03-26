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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybederek 8.807,38 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 96,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 2,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 4,72 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerin etkilerinin devam ettiğini ifade etti.

Bu arada ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik de devam ederken, Fed yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında risk iştahını azalttı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları ile Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.350 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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