Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 76,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,05'ten yüzde 22,67'ye geriledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda (PPK) açıklayacağı faiz kararı, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde, Japonya'da ve İngiltere'de enflasyon, Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanının destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 45,00'da sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Melikgazi adayı Mehmet Ankaralıoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kocasinan adayı Kadir Türkmen kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Kocasinan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Hacılar adayı İsmail Bayam kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Hacılar belediye başkan adayı kim oldu? Fadıl Güçlü kimdir? Türkiye İşçi Partisi Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan adayı Fadıl Güçlü kimdir? Cankoray Söylemez kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Cankoray Söylemez kimdir? Erkan Özgür Mutlucan kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı Erkan Özgür Mutlucan kimdir? Ayşegül Civil kimdir? Türkiye İşçi Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan adayı Ayşegül Civil kimdir? DEVA Partisi Yenişehir adayı Faik Tok kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Yenişehir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Toroslar adayı Sultan Aydoğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Toroslar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Tarsus adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Tarsus belediye başkan adayı kim oldu? Elif Parla Kutay kimdir? Türkiye İşçi Partisi Sakarya Adapazarı Belediye Başkan adayı Elif Parla Kutay kimdir? Elif Ayşe Öncel kimdir? Türkiye İşçi Partisi Sakarya Serdivan Belediye Başkan adayı Elif Ayşe Öncel kimdir? DEVA Partisi Silifke adayı Kenan Demir kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Silifke belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mut adayı Fatma Çelik Kovan kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Mut belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mezitli adayı Nihat Özen kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Mezitli belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title