Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybederek 9.196,41 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybederek 9.196,41 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 154,8 milyar lira oldu.

Gün içinde 9.404,11 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 9.200 puanın altında dengelendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,69 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,20 ile tekstil deri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, özellikle ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi ile Avro Bölgesi'nde cari dengenin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.650 seviyelerinin direnç, 9.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Borsa Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada yemek görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada yemek yediğini görmek, rüyada yemek yemek, rüyada yemek yapmak neye işarettir? Düşük tansiyon nedir? Düşük tansiyon neden olur? Düşük tansiyon nasıl tedavi edilir? Diyabet nedir? Şeker hastalığı (Diyabet) belirtileri nelerdir? Diyabet nasıl tedavi edilir? 19-20 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Şubat Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 19 Şubat Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 19 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Şevki Yılmaz ne dedi, Atatürk'e hakaret mi etti? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! 7. Şubat 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 7. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor özeti! Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kemal Sunal neden yok? Kemal Sunal Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da var mı, yok mu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title