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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybederek 8.057,42 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybederek 8.057,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,56 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl beklendiği kadar "güvercin" olmayabileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyrin öne çıktığını belirten analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişata ilişkin sinyal verebileceğini ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'de elektrik iletim alanında 750 milyon doları bulabilecek yeni bir finansman operasyonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları, ABD'de ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi, tarım dışı verimlilik, Avro Bölgesinde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişlerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 puanın destek, 8.100 ve 8.170 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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