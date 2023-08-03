BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kaybederek günü 7.221,5 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,21, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,07 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,29 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrediyor.