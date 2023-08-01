BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 7.168,51 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti. Sigorta sektörü en çok kazandıran, madencilik sektörü ise en çok kaybettiren sektör oldu. Küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye ve enflasyon endişeleri öne çıkıyor. Analistler, imalat sanayi PMI verilerinin düşük seviyelerde gerçekleşmesiyle ekonomik endişelerin devam ettiğini belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 7.168,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 173 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,65 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,26 ile madencilik oldu.

Gün içinde 7.296,57 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 7.160 puanın üzerinde dengelendi.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün ABD'de, Avro Bölgesinde İngiltere'de ve Almanya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altına gerçekleştiğini vurgulayarak, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Yarın, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.350 seviyelerinin direnç, 7.000 ve 6.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.