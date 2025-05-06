BIST 100 Endeksi Günü Artışla Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22,49 puan artarak 9.134,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,51 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.109,68 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.105,43 puanı, en yüksek 9.228,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazancıyla 9.134,68 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 35,72 puan ve yüzde 0,36 kazançla 9.967,58 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 3,70, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 39'u geriledi, 3'ü yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Koç Holding, Akbank ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 398 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 398 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 4 milyon 242 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,4990, satışta 38,6532 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,4836, satışta 38,6378 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 142,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,7 artışla 62,5 dolardan işlem görüyor.