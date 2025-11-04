Haberler

BIST 100 Endeksi Günü %1,32 Değer Kaybıyla Kapattı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde yaşadığı dalgalanmalardan sonra 10.914,10 puanla kapanarak yüzde 1,32 değer kaybetti. BIST 30 endeksi de 182,65 puan düşüşle haftayı tamamladı. Altının ons fiyatı ise 3958,8 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 146,29 puan azalarak 10.914,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,45 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.049,93 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.871,84 puanı, en yüksek 11.083,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 değer kaybederek 10.914,10 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 182,65 puan ve yüzde 1,52 azalışla 11.830,73 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,14, sanayi endeksi yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 0,82 ve mali endeks yüzde 0,39 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 72'si geriledi. Destek Finans Faktoring, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 958,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 958,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 5 milyon 535 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,49, bileşik getirisi yüzde 39,82 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,9748, satışta 42,1430 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,9457, satışta 42,1138 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1488, sterlin/dolar paritesi 1,3052 ve dolar/yen paritesi 153,378 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 64,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
