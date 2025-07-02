BIST 100 Endeksi Günlük Yüzde 1,08 Değer Kazandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 artışla 10.189,02 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı. ABD özel sektör istihdamındaki azalış, iş gücü piyasasına dair endişeleri artırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kazanarak 10.189,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 146,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,51, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 2,16 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Öte yandan ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 33 bin kişi ile Mart 2023'ten bu yana ilk kez geriledi.

Analistler, sürpriz azalışın ülkede iş gücü piyasasının sağlığına ilişkin endişelere yol açtığını belirterek, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunda da yavaşlama görülebileceğini kaydetti.

Açıklanan veri sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl en az 2 faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını dile getiren analistler ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın temkinli açıklamalarından dolayı Fed'in yol haritasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.

Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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