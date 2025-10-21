Haberler

BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kaybederek 10.467,20 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endeksleri yükselirken, sigorta sektörü en fazla kazandıran oldu. Küresel piyasalardaki gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kaybederek 10.467,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 120,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 1,68 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,48 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,62 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağına ABD'li şirketlerin finansal sonuçları yerleşirken, BIST 100 endeksi ise 10.408,09 seviyesini test ettikten sonra gelen alımlarla değer kazansa da günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesinin, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE), ABD'de haftalık mortgage başvurularının ve Avro Bölgesi'nde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.350 ve 10.250 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
