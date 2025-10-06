BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta 10.734,87 Puanla Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 123,6 puan azalarak 10.734,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 26,35 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.884,87 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.706,05 puanı, en yüksek 10.928,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kaybederek 10.734,87 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 152,88 puan ve yüzde 1,28 değer kaybederek 11.824,00 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,23, sanayi endeksi yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 76'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Halkbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 952,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 952,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 yükselişle 5 milyon 420 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,96 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,5933, satışta 41,7600 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,4935, satışta 41,6598 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1708, sterlin/dolar paritesi 1,3474 ve dolar/yen paritesi 150,062 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 65,5 dolardan işlem görüyor.