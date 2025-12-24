Haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,44 artışla 11.340,10 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi kazanç sağladı. Yurt içinde finansal güven endeksinde azalma yaşandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,44 değer kazanarak 11.340,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 142,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,95 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,21 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle işlem hacmi düşük seyrederken, yurt içinde BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı Finansal Hizmetler Güven Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 7,4 puan azalarak 177,2 seviyesine geriledi.

Kurumsal tarafta ise BİM Birleşik Mağazalar AŞ, katılım bankası kurmak için bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) başvuru yapılmasına karar verildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Yarın Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa ile Asya bölgesinde Güney Kore ve Hong Kong'da kapalı olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.250 ve 11.150 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
