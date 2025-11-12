Haberler

BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,75 artışla 10.655,66 puandan başladı. Dün %1,97 değer kaybederek 10.576,45 puandan kapandı. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ödemeler Dengesi verileri takip edildi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,21 puan ve yüzde 0,75 artışla 10.655,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,45 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,92 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,22 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin açılmasına yönelik sürecin hız kazanması ile zayıf gelen istihdam verileri sonrası, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerin yükselmesi risk iştahını beslerken, teknoloji hisselerindeki kayıplar yatırımcıları temkinli iyimserlik tarafında tutuyor.

Öte yandan bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verileri takip edilecek.

AA Finans'ın "Eylül 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin eylül ayı için cari fazla beklentileri, 850 milyon dolar ile 3 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

