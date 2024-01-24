Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 yükselişle 7.982,71 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 yükselişle 7.982,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,65 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 7.982,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 7.950,06 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasının risk iştahını beslese de, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, İsveç'in, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.060 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Sigorta Borsa Finans Politika Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Resmi Gazete bugün (24 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Oscar adayları açıklandı! 2024 Oscar adayları kimler oldu? 24 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title