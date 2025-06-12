BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 9.614,75 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybederken, finansal kiralama en çok kazandıran sektör oldu. Küresel piyasalarda ise jeopolitik endişeler etkili.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 9.614,75 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 9.686,11 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,36 puan ve yüzde 0,74 azalışla 9.614,75 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,27 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,46 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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