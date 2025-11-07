Haberler

BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Yüzde 1,34 Kayıpla Kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de kayıplar yaşarken, enflasyon raporu toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, 2025-2027 yılları için enflasyon hedeflerini açıkladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 148,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 144,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,50, holding endeksi yüzde 2,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,84 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi güne 11.000 puanın üzerinde başlamasının ardından en düşük 10.868,99 seviyesine kadar gerilese de gelen tepki alımlarıyla kayıplarını sınırladı.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesinde kalmaya devam ederken, yurt içinde enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı yakından takip edildi.

Toplantıda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz." dedi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, perakende satışlar, konut satışları ve ödemeler dengesinin, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) Almanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde GSYH ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak kamu kurumlarına ait verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle ertelenebileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den 37 İsrailli hakkında yakalama kararı! Netanyahu da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.