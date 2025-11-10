Haberler

BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Değer Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,50 puan azalarak 10.789,03 puandan kapanırken, gün içinde en yüksek 11.044,47 puanı gördü. Altın fiyatları yükselirken, dolar ve avro kuru belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,50 puan azalarak 10.789,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 49,76 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.974,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.788,69 puanı, en yüksek 11.044,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kaybederek 10.789,03 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 192,41 puan ve yüzde 1,62 azalışla 11.649,66 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 1,35 ve hizmetler endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 89,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 89,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 5 milyon 740 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,52 bileşik getirisi yüzde 39,85 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,0829, satışta 42,2516 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,0196, satışta 42,1880 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1562, sterlin/dolar paritesi 1,3158 ve dolar/yen paritesi 154,025 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 63,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü

Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.