BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,50 puan azalarak 10.789,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 49,76 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.974,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.788,69 puanı, en yüksek 11.044,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kaybederek 10.789,03 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 192,41 puan ve yüzde 1,62 azalışla 11.649,66 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 1,35 ve hizmetler endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 89,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 89,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 5 milyon 740 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,52 bileşik getirisi yüzde 39,85 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,0829, satışta 42,2516 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,0196, satışta 42,1880 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1562, sterlin/dolar paritesi 1,3158 ve dolar/yen paritesi 154,025 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 63,4 dolardan işlem görüyor.