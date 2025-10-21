BIST 100 Endeksi Gün Sonu Kapanışında 10.467,20 Puanı Gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,20 puan azalarak 10.467,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,02 puan ve yüzde 0,03 artışla 10.487,41 seviyesinden başladı.

Gün içinde en düşük 10.408,09 puanı, en yüksek 10.534,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybederek 10.467,20 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 21,12 puan ve yüzde 0,19 azalışla 11.390,98 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, mali endeks yüzde 1,46 ve teknoloji endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) Ereğli Demir Çelik, ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

.- Altının ons fiyatı 4 bin 130 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 4 bin 130 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 115 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,06 bileşik getirisi yüzde 40,49 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8579, satışta 42,0256 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8474, satışta 42,0151 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3382 ve dolar/yen paritesi 151,797 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 61 dolardan işlem görüyor.