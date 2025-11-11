Haberler

BIST 100 Endeksi Gün İçinde Değer Kaybetti

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybederek 10.576,45 puandan kapandı. Güne artışla başlamasına rağmen, gün içinde en düşük 10.373,75 puana kadar düştü. Teknoloji, sanayi ve mali endeksler ise önemli ölçüde geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 212,58 puan azalarak 10.576,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,59 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.810,62 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.373,75 puanı, en yüksek 10.839,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 değer kaybederek 10.576,45 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 215,15 puan ve yüzde 1,85 azalışla 11.434,50 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,87, sanayi endeksi yüzde 2,38, hizmetler endeksi yüzde 1,93 ve mali endeks yüzde 1,68 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15'i prim yaptı, 85'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), BİM Birleşik Mağazalar, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 108 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 108 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 5 milyon 810 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,53 bileşik getirisi yüzde 39,87 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,1231, satışta 42,2919 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,0829, satışta 42,2516 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1603, sterlin/dolar paritesi 1,3167 ve dolar/yen paritesi 153,98 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 64,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi



