BIST 100 Endeksi 93,01 Puan Artarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 93,01 puan artarak 7.946,37 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 7.918,31, en yüksek 7.984,73 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 93,01 puan artarak 7.946,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 64,95 puan ve yüzde 0,83 değer kazanarak 7.918,31 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.918,31, en yüksek 7.984,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 artışla 7.946,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 2,60, sanayi endeksi yüzde 1,62, hizmetler endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 87,16 puan ve yüzde 1,05 kazançla 8.400,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 21'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Mia Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 1.972 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.972 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 869 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,20'den, bileşik getirisi de yüzde 40,66'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,6850 lira, satışta 28,7999 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,6392 lira, satışta 28,7539 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2490, dolar/yen paritesi de 148,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 artışla 82,4 dolardan işlem görüyor.