BIST 100 Endeksi 84,21 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 84,21 puan azalarak 8.009,33 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.993,09, en yüksek 8.125,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 azalışla 8.009,33 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 2,15, sanayi endeksi yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise 48,99 puan ve yüzde 0,56 kayıpla 8.635,91 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 84,21 puan azalarak 8.009,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,67 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 8.118,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.993,09, en yüksek 8.125,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 azalışla 8.009,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 2,15, sanayi endeksi yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 48,99 puan ve yüzde 0,56 kayıpla 8.635,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 87'si geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2042 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2042 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalışla 1 milyon 880 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,8394 lira, satışta 28,9549 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,8566 lira, satışta 28,9723 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 145,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 80,9 dolardan işlem görüyor.