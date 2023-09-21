BIST 100 Endeksi 8.000 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 280,64 puan artarak 8.000,46 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.663,90, en yüksek 8.000,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,64 artışla 8.000,46 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 280,64 puan artarak 8.000,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,92 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 7.714,90 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.663,90, en yüksek 8.000,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,64 artışla 8.000,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,45, hizmetler endeksi yüzde 3,46, sanayi endeksi yüzde 3,86, teknoloji endeksi yüzde 5,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 276,75 puan ve yüzde 3,39 yükselişle 8.430,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.918 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.918 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 1 milyon 685 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 24,54'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,9831 lira, satışta 27,0912 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,9721 lira, satışta 27,0802 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0660, sterlin/dolar paritesi 1,2300, dolar/yen paritesi de 147,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 artışla 93,3 dolardan işlem görüyor.