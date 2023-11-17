BIST 100 Endeksi 72,68 Puan Artarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 72,68 puan artarak 7.853,36 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.773,74, en yüksek 7.863,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla tamamladı. Altının ons fiyatı ise 1.982 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 72,68 puan artarak 7.853,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,39 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 7.786,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.773,74, en yüksek 7.863,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 7.853,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 1,68, sanayi endeksi yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 2,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 78,56 puan ve yüzde 0,95 kazançla 8.312,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 36'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 1.982 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.982 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 1 milyon 873 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,20'den, bileşik getirisi de yüzde 40,66'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,6392 lira, satışta 28,7359 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,6328 lira, satışta 28,7476 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2420, dolar/yen paritesi de 149,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 artışla 79,4 dolardan işlem görüyor.