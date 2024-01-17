BIST 100 Endeksi 7,79 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 7,79 puan azalarak 8.024,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,66 puan ve yüzde 0,42 azalışla 7.998,51 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.982,82, en yüksek 8.052,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 8.024,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,47 puan ve yüzde 0,21 kayıpla 8.673,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2011 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2011 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,6 azalışla 2 milyon liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,28'den, bileşik getirisi de yüzde 41,95'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,0510 lira, satışta 30,1715 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,0259 lira, satışta 30,1463 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 148,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 azalışla 76,8 dolardan işlem görüyor.