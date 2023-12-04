BIST 100 Endeksi 60,97 Puan Artarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 60,97 puan artarak 8.087,24 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.962,26, en yüksek 8.108,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 60,97 puan artarak 8.087,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,45 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 8.056,72 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.962,26, en yüksek 8.108,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 8.087,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 85,72 puan ve yüzde 0,99 kazançla 8.731,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2.051 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 51 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 artışla 1 milyon 964 bin 2 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,20'den, bileşik getirisi de yüzde 40,66'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,8313 lira, satışta 28,9469 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,8351 lira, satışta 28,9507 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 146,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 78,5 dolardan işlem görüyor.