Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 59,59 puan azalarak 7.987,03 puandan kapandı. Altın fiyatları ve döviz kurları da güncellendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 59,59 puan azalarak 7.987,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,17 puan ve yüzde 0,1 değer kazanarak 8.054,80 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.984,89, en yüksek 8.060,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 7.987,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 1,09, teknoloji endeksi yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 50,25 puan ve yüzde 0,59 kayıpla 8.500,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 73'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Akbank ve Mia Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 1992 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1992 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,9 azalışla 1 milyon 839 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,16'dan, bileşik getirisi de yüzde 40,61'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,7416 lira, satışta 28,8568 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,7273 lira, satışta 28,8424 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2460, dolar/yen paritesi de 149,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,3 azalışla 79 dolardan işlem görüyor.