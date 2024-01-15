Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi 57,55 Puan Artarak 8.044,02 Puandan Kapandı

Güncelleme:
Abone Ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 57,55 puan artışla 8.044,02 puandan tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 57,55 puan artarak 8.044,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,18 puan ve yüzde 0,13 artışla 7.996,66 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.979,00, en yüksek 8.094,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 8.044,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 0,43 ve sanayi endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 50,82 puan ve yüzde 0,59 kazançla 8.726,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'si prim yaptı, 25'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2050 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2050 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,7 artışla 2 milyon 60 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,57'den, bileşik getirisi de yüzde 41,10'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,0238 lira, satışta 30,1442 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,9953 lira, satışta 30,1155 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 145,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 77,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Borsa İstanbul Borsa Döviz Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 15 Ocak Pazartesi ödül ne? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 15 Ocak Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 15 Ocak Pazartesi 2024? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme CANLI | Didem Arslan son bölüm İZLE! 15 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD gemisini kim vurdu? Kızıldeniz'deki ABD yük gemisini Yemen mi vurdu? 15 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? Kızıl Goncalar neden ceza aldı, neden şikayet ediliyor? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti! AK Parti aday toplantısı ne zamana ertelendi? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title