BIST 100 Endeksi 4,98 Puan Artarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,98 puan artarak 8.218,74 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.187,96, en yüksek 8.288,48 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,98 puan artarak 8.218,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 23,11 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 8.236,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.187,96, en yüksek 8.288,48 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 8.218,74 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 67,55 puan ve yüzde 0,78 yükselişle 8.678,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Tüpraş, İş Bankası (C) ve Sasa Polyester ve en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.861 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.861 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,7 artışla 1 milyon 691 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,3560 lira, satışta 27,4657 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,2449 lira, satışta 27,3541 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 149,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 93,9 dolardan işlem görüyor.