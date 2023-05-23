BIST 100 Endeksi 4.470,97 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,78 puan artarak 4.470,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,15 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 4.467,34 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.436,49, en yüksek 4.499,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 4.470,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Teknoloji endeksi ise yatay seyretti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,06 puan ve yüzde 0,35 yükselişle 4.941,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 50'si geriledi. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Hektaş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.964 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.964 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 kayıpla 1 milyon 240 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,8131 lira, satışta 19,8925 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,7908 lira, satışta 19,8701 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2420, dolar/yen paritesi de 138,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,5 artışla 77 dolardan işlem görüyor.