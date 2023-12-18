Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi 203,43 Puan Azalarak Kapandı

Güncelleme:
Abone Ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 203,43 puan azalarak 7.790,42 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 7.782,29, en yüksek 8.010,47 puanı gördü. Mali, teknoloji, hizmetler ve sanayi endeksleri değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 203,43 puan azalarak 7.790,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 37,56 puan ve yüzde 0,47 değer kaybıyla 7.956,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.782,29, en yüksek 8.010,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,54 azalışla 7.790,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,71, teknoloji endeksi yüzde 3,83, hizmetler endeksi yüzde 3,10, sanayi endeksi yüzde 3,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 177,40 puan ve yüzde 2,05 kayıpla 8.487,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 11'i geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2022 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2022 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 954 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 37,28'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,9850 lira, satışta 29,1012 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,9644 lira, satışta 29,0804 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2650, dolar/yen paritesi de 142,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Borsa İstanbul Borsa Döviz Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Alinazik tarifi! Masterchef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Alinazik hangi yöreye ait? Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları ne oldu? MasterChef Dilara elendi mi? MasterChef Dilara neden yok? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 18 Aralık Pazartesi KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar artık Cuma günü değil mi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 18 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara su kesintisi listesi! 18 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İstanbul su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title