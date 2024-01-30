BIST 100 Endeksi 2,60 Puan Artarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,60 puan artarak 8.474,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 40,85 puan ve yüzde 0,48 artışla 8.512,55 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.438,88, en yüksek 8.516,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 8.474,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,69 puan ve yüzde 0,17 kayıpla 9.092,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2031 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2031 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 azalışla 1 milyon 970 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,57'den bileşik getirisi de yüzde 43,58'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,2841 lira, satışta 30,4055 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,2637 lira, satışta 30,3849 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2650, dolar/yen paritesi de 147,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 81,8 dolardan işlem görüyor.