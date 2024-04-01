BIST 100 Endeksi 15,14 Puan Artarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,14 puan artarak 9.157,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 92,08 puan ve yüzde 1,01 artışla 9.234,48 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.961,52, en yüksek 9.258,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 9.157,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,67, teknoloji endeksi yüzde 2,71 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 54,98 puan ve yüzde 0,56 kazançla 9.924,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 66'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Koç Holding çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 237 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 237 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,02'den, bileşik getirisi de yüzde 45,23'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,3341 lira, satışta 32,4637 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2628 lira, satışta 32,3921 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 151,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 87,6 dolardan işlem görüyor.