BIST 100 Endeksi 13,64 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13,64 puan azalarak 8.093,54 puandan kapandı. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13,64 puan azalarak 8.093,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,80 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 8.115,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.046,08, en yüksek 8.149,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 8.093,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,37, teknoloji endeksi yüzde 1,16 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,51 puan ve yüzde 0,03 kazançla 8.684,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 artışla 1 milyon 907 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,20'den, bileşik getirisi de yüzde 40,66'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,8566 lira, satışta 28,9723 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,8382 lira, satışta 28,9538 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,2650, dolar/yen paritesi de 148,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 80,6 dolardan işlem görüyor.