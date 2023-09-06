Bisiklet Tamircileri İş Yoğunluğu Yaşarken Yardımcı Eleman Bulmakta Zorlanıyor

Trafikte yaygın olarak kullanılan araçlardan olan bisikletlerin bakım ve onarımını yapan tamirciler işlerinin yoğun olduğunu, ancak yardımcı eleman bulamakta sıkıntı yaşadıklarını anlattılar.

Trafikte yaygın olarak kullanılan araçlardan olan bisikletlerin bakım ve onarımını yapan tamirciler işlerinin yoğun olduğunu, ancak yardımcı eleman bulamakta sıkıntı yaşadıklarını anlattılar.

Yaz aylarında bisiklet vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen ulaşım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Kolay ulaşım sağlayan ve ekonomik olarak cazip hale gelen bisiklet bazı arızaları beraberinde getirebiliyor. Bisikletinde jant kopması, zincir arızası, akort, fren, vites bozulması, sele kırılması, tekerlek aksamında bozulması gibi arızalarla karşılaşan sürücüler tamircilerin yolunu tutuyor. Tamircilerde her çeşit bisiklet arızaları onarılırken, bebek arabası, pazar arabası gibi el araçları da tamir ediliyor. Bisiklet tamircileri kendilerine gelen arızalı bisikletlerin tamiri için yoğun mesai harcarken, yeterli yardımcı elemanın bulamamalarından yakınıyor.

"İşlerimiz bu günlerde yoğun ama yardımcı eleman bulamıyoruz"

Eskişehir'de 37 yıldır bisiklet tamiri işleriyle uğraşan İbrahim Deliktaş, son günlerde bisiklet arızalarında artış yaşandığını belirtti. İşlerinin yoğun geçtiğini ifade eden Deliktaş, "Bisiklet arızaları bu dönemde artışta. Vatandaşlar çok kullanıyor. Bir yerden bir yere giderken pratik ulaşım aracı oluyor. Scooterlar da var, ama bisiklet yıllardan beri kullanılıyor. İşlerimiz bu günlerde yoğun ama yardımcı eleman bulamıyoruz. Her türde bisiklet arızası bize geliyor. Orta göbek, arka teker, akort, fren ve vites arızalar oluyor. Yeterli eleman bulamadığımız için işlere yetişemiyoruz. Biz birilerinin yanında yetiştik, işi öğrendik. Şimdi ise işe merak yok. Aileler çocuklarını okutuyor ama bir meslek sahibi olmaları da gerekiyor. Bisiklet tamirciliği 10 sene sonra bitecek bence. Sürücüler bisikleti biraz daha dikkatli kullanmalı. Havalar da sıcak ilerliyor, kazalara dikkat edilmeli" dedi. - ESKİŞEHİR