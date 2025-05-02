Biruni Üniversitesi Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projesi: Gelecek Köprüsü Kütüphanesi Açıldı

Biruni Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2'inci sınıf öğrencileri Diyarbakır'da "Gelecek Köprüsü Kütüphanesi" açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrencilerin başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gelecek Köprüsü Kütüphanesi, Diyarbakır'ın Sırımkesen Köyü'nde açıldı.

Açılış törenine okul öğrencileri, öğretmenler ve Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan katıldı.

Biruni Üniversitesi öğrencileri, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, öğrencilere bilgiye erişim imkanı sunmak için kütüphane kurma kararı aldı. Öğrenciler, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında başladıkları fikirlerini büyüterek sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

Projeye gereken maddi desteği sağlamak amacıyla kermes düzenleyen öğrenciler, elde ettikleri gelirle kütüphanenin kurulması için gerekli kitaplık, masalar ve diğer kütüphane malzemelerini temin ettiler.

Açıklamada kütüphanenin açılış törenindeki görüşlerine yer verilen, Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, kütüphanenin açılışını gerçekleştiren öğrencileri tebrik eti.

Öğrencilerin Sosyal Sorumluluk projelerinde yer almaya devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önünüzde daha uzun yollar var. Bu kütüphaneyi buraya kazandırdığınız ve bizleri de davet ederek açılışı birlikte yapma fırsatı sundunuz. Çınar'lı kardeşlerimize sunduğunuz katkılar için şahsım ve milletim adına teşekkür ederim. İyi ki varsınız, böyle güzel öğrencileri yetiştirdiğimizi gördükçe Biruni Üniversitesi özelinde de, genelde de Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtı yere gelmez. Bu vesileyle sizleri yetiştiren ailelerinize de öğretim üyelerinize de çok çok teşekkür ediyorum."