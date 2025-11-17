Biruni Üniversitesi'nden Uzayda Geliştirilen Beslenme Teknolojilerine Yönelik Eğitim

Biruni Üniversitesi, uzay alanında geliştirilen beslenme teknolojilerini Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerine sunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüm, uzay araştırmalarında geliştirilen beslenme teknolojilerini gastronomiyle bir araya getirerek "astro-gastronomi" alanında yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Zeynep Özer, bilimin mutfakla birleştiği disiplinin geleceğin beslenme biçimlerini yeniden şekillendireceğini belirtti.

Özer, uzay araştırmalarında yürütülen güncel çalışmaların gastronomi bilimiyle kesiştiğini vurgulayarak, "Uzay araştırmalarında geliştirilen beslenme teknolojileri, artık yalnızca astronotların değil, tüm insanlığın gelecekteki beslenme alışkanlıklarını etkileyen bir faktör haline geldi. Mikro yer çekimi koşullarında yürütülen çalışmalar, tat algısından gıda dayanıklılığına kadar birçok değişkeni yeniden tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Özer, NASA, ESA ve JAXA tarafından yürütülen projelerin mikro yer çekiminde gıda hazırlama, saklama ve tat algısı üzerine önemli bulgular sunduğunun altını çizdi.

Söz konusu araştırmaların gastronomide sürdürülebilirlik ve tat kararlılığı açısından yeni uygulamalara kapı araladığına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Uzayda gerçekleştirilen gıda araştırmaları, moleküler gastronomiyle ortak bir bilimsel zeminde buluşmaktadır. NASA'nın 'Advanced Food Technology Programı', gıdaların fiziksel ve duyusal özelliklerinin mikro yer çekimi koşullarında nasıl değiştiğini incelemekte, bu deneyimler, yeryüzündeki gıda inovasyon süreçlerine de katkı sağlamaktadır. Fermentasyon, kurutma ve vakumlama gibi geleneksel tekniklerin bu bağlamda yeniden değerlendirilmesi, hem uzay görevlerinde hem de dünya mutfaklarında gıda güvenliği ve duyusal kalite açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır."

Özer, yaşanan gelişmelerin akademik katkılarına da değinerek, bunların gastronomi alanında eğitim gören öğrenci ve araştırmacılar için evrensel bir vizyon kazandırdığını aktardı.

Uzay araştırmalarında elde edilen bulguların gastronomi uygulamalarına uyarlanmasının, geleceğin beslenme sistemlerinde bilimin estetikle nasıl birleşebileceğine dair önemli ipuçları sunduğunu ifade eden Özer, bölüm olarak, bilimi mutfakla buluşturan yenilikçi alanları yakından izlediklerini, ayrıca öğrencilerin derslerde çağın gerektirdiği çok disiplinli düşünme becerileriyle donatıldığını vurguladı.