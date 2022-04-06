Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi TİM İklim Sohbetleri'nin konuğu oldu

İSTANBUL (İHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde gerçekleşen ve Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott'un konuk olduğu 'TİM İklim Sohbetleri' programının ikincisini düzenledi. Dijital platformlar üzerinden gerçekleşen programda 15 bin kişiye erişim sağlandı.

İlki 14 Temmuz 2021 tarihinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un katılımıyla düzenlenen 'TİM İklim Sohbetleri' programının ikincisi İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde TİM Başkanı İsmail Gülle ve Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott'un katılımları ile gerçekleşti.

TİM İklim Sohbetlerinin ikincisine TİM İklim Komitesi, TİM Kadın Konseyi, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi üyeleri ile İhracatçılar, KOBİ'ler, girişimciler, STK'lar başta olmak üzere ekosistemin ilgili tüm paydaşlarından yoğun bir katılım oldu. Program boyunca, tüm dijital platformlar üzerinden 15 bin kişiye erişim sağlandı.

İklim Sohbetleri programının açılış konuşmasını gerçekleştiren TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, 2021 yılında gerçekleştirdiği 225 milyar dolarlık ihracatının yüzde 41'inin 27 Avrupa Birliği ülkesine yapıldığını ve sektörlerin 2021 yılında AB pazarına ihracatının toplam ihracatına oranının yüzde 11 ila yüzde 74 arasında değişiklik gösterdiğini belirterek, "Sektörel bazda bu oranların ortalaması ise yüzde 40 civarında. Yeşil Mutabakata Benzer yasal düzenlemeleri gündemine almış olan Birleşik Krallık ve ABD'yi de katınca bu oran yüzde 54'ü buluyor. Bu önemli hacimdeki ticaret doğru adımlar atılmazsa yüklü bir karbon vergisi anlamına gelebilir" diye konuştu.

TİM Başkanı İsmail Gülle hayata geçirdikleri projelerden bahsetti

İhracat ailesinin çatı kuruluşu olarak, yeşil dönüşüm konusunda ellerini taşın altına koymuş olduklarını vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, hayata geçirdikleri projelerden şöyle bahsetti: "Bu mücadeleye TİM İklim Komitesi'ni kurarak başladık. 'Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek' mottosu ile hazırladığımız, 12 ana hedeften oluşan TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planımızı geçtiğimiz yıl haziran ayında kamuoyu ile paylaştık. Bu doğrultuda TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi'ni üniversiteler, kamu ve özel sektör, ulusal ve uluslararası STK'lar ve finans kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan oldukça kapsamlı bir kadroyla kurduk.

Bilim komitemiz, sanayide sürdürülebilir politikaların belirlenmesi ve uygulanması noktasında sektörlerimize rehberlik ederek, yeşil dönüşüm sürecinde önemli bir sorumluluk üstleniyor. Komitemizin danışmanlığında, üyelerimizin inisiyatifi ile sektörel eylem planlarımızı oluşturmaya başladık. 2021 Temmuz ayında Tekstil sektörü, Geçtiğimiz ay da Tarım ve Hayvancılık sektörü özelinde sektörel eylem planlarımızı açıkladık. İklim değişikliği başta olmak üzere ülkelerin sürdürülebilirlik alanında öne çıkan strateji ve düzenlemelerini ihracatçılarımızı yeşil dönüşüm ve yeşil mutabakat odağında bilinçlendirmek için pek çok etkinlik ve eğitim programı düzenledik."

İhracat 2021 raporunun odağına Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı yerleştirdiklerini kaydeden TİM Başkanı Gülle, yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşacakları İhracat 2022 raporunun odak konusunu da Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve İhracata Etkileri şeklinde belirledikleri bilgisini verdi.

TİM Başkanı Gülle'den doğayı ve çevreyi önceleyen üretim anlayışına davet

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki dostane ilişkilerin somut adımlarla taçlanmasının çok değerli olduğunu ve 2021 yılında 19 milyar doları aşan ticaret hacmi ile Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olan Birleşik Krallık'a, 8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini belirten TİM Başkanı Gülle, "Birleşik Krallık'a ihracatımız 2022 yılında da güçlü bir performansla ilerliyor. Yılın ilk çeyreğinde ihracatımız önceki yıla göre yüzde 13 artarak 3,2 milyar doları aştı. Bugünkü buluşmamızın bu güçlü ilişkileri daha öteye taşımasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, tüm sanayicilerimize, üreticilerimize, tedarikçilerimize ve ihracatçılarımıza doğayı ve çevreyi önceleyen bir üretim anlayışına davetimizi yineliyorum" dedi.

"Eylem planımızdaki 12 hedefi sırayla gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, geçmişten emanet aldıkları ve geleceğe miras bırakacakları sürdürülebilir bir dünya adına başlatmış oldukları seferberlikten büyük bir heyecan duyduklarını vurgulayan TİM Başkanı Gülle, "Eylem planımızdaki 12 hedefi sırayla gerçekleştirerek, Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getirecek ve Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticarette önemli bir aşama kat edeceğiz" diye konuştu.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi "Net sıfıra giden yolda, Türkiye gibi güçlü uluslararası ortaklarla birlikte çalışarak iklim değişikliğiyle mücadele etmekte kararlıyız" mesajını verdi

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott tarafından Birleşik Krallık'ın iklim değişikliği politikası, ikili ticaretin önemi, boyutu, geçmiş ve geleceği ile yenilebilir enerji alanında iş birlikleri üzerinde önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

TİM İklim Sohbetleri programına konuk olan Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, "Yeşil dönüşüm açısından ikili ticaretimiz için en büyük fırsat, iki ülkenin birbirini tamamlayan uzmanlıklarında yatmaktadır. Türkiye, son on yılda yenilenebilir elektrik üretimini neredeyse üç katına çıkararak yenilenebilir enerjide etkileyici bir büyüme gösterdi. Bu alanda, yerli imalatta önemli bir ilerleme kaydetti. Öte yandan Birleşik Krallık, deniz üstü rüzgar enerjisi, düşük karbonlu araçlar ve elektrikli motorlar için güç elektroniği, güneş enerjisi, temiz enerji olarak hidrojen gibi teknolojilerde üst düzey uzmanlığa ve düşük karbon ve yenilenebilir enerji hizmetleri ve yeşil finansmanda küresel liderliğe sahip" dedi.

Chilcott, sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı

Açılış Programı sonrasında, yeşil dönüşüm hedeflerine yönelik Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki iş birliği fırsatları değerlendirilirken, sektör temsilcilerinin yeşil dönüşümüne yönelik soruları Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve İngiltere Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi David Machin tarafından yanıtlandı. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı / Ekonomi