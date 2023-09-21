Birleşik Krallık'ta kamu borçlanması ağustosta arttı

Birleşik Krallık'ta hükümetin bu yılın ağustos ayında kamu borçlanmasının 11,6 milyar sterline yükseldiği bildirildi.

Birleşik Krallık'ta hükümetin bu yılın ağustos ayında kamu borçlanmasının 11,6 milyar sterline yükseldiği bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, hükümetin kamu borcunun ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 3,5 milyar sterlin artarak 11,6 milyar sterline yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, bunun 1993 yılından bu yana, sadece ağustos ayları dikkate alındığında, dördüncü en yüksek borçlanma olduğuna dikkat çekildi.

ONS açıklamasında, bu yılın nisan ayından ağustos ayının sonuna kadarki dönemde ülkenin toplam kamu borcunun bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 19,3 milyar sterlin artarak 69,6 milyar sterline ulaştığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ülkenin bu yılın ağustos ayının sonu itibarıyla toplam kamu borcunun 2 trilyon 594,1 milyar sterlin seviyesine ulaştığı, bunun da ülkenin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na (GSYH) kıyasla yüzde 98,8 seviyesinde olduğu belirtildi.

ONS açıklamasında, ülkede kamu borcunun GSYH'ye oranının 1960'ların başından bu yana görülen en yüksek seviyesinde olduğu belirtildi.