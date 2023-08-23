Birleşik Krallık'ta İmalat ve Hizmet Sektörü Daraldı

Birleşik Krallık'ta imalat ve hizmet sektörü, ağustos ayında daraldı. İmalat sektörü PMI verisi beklentinin altında kalarak 42,5 seviyesine gerilerken, hizmet sektörü PMI verisi son 7 ayın en düşük seviyesi olan 48,7 olarak açıklandı. Ekonomistler, ekonominin yeniden daralmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Birleşik Krallık'ta, imalat ve hizmet sektörü bu yılın ağustos ayıda daraldı.

S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, ülkede imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ağustosta 45 seviyesinde olan beklentinin altında kalarak 42,5 seviyesine gerilediği bildirildi.

Ülkede bir önceki ayda imalat sektörü PMI verisi, 45,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, ülkede ayrıca hizmet sektörü PMI verisinin ise ağustosta 48,7 ile son 7 ayın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

Beklenti ağustosta hizmet sektörü PMI verisinin 50,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkede bir önceki ayda hizmet sektörü PMI verisi bir önceki ayda 51,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Baş Ekonomisti Chris Williamson, "Ekonominin yeniden daralması şimdiden kaçınılmaz görünüyor." dedi.