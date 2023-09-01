Birleşik Krallık'ta İmalat Sanayi Aktivitesi Salgın Sonrası En Düşük Seviyeye Geriledi

Birleşik Krallık'ta imalat sanayi aktivitesi ağustos ayında, salgından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ülkede imalat sanayi Satın Alım Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi 43 seviyesine düştü. Beklenti ise 42,5 seviyesindeydi. Bu durum, salgın kapanmalarının yaşandığı 2020 yılı bahar döneminden bu yana en düşük performansı gösterdiğini gösteriyor.