Birleşik Krallık'ta Enflasyon Ağustos Ayında Yüzde 6,7 Düzeyinde Gerçekleşti

Birleşik Krallık'ta enflasyon ağustos ayında hız keserek yüzde 6,7 düzeyinde gerçekleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkenin ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Birleşik Krallık'ta TÜFE ağustos ayında yıllık bazda yüzde 6,7 arttı. Bir önceki ayda TÜFE yıllık bazda yüzde 6,8 artış göstermişti.

Ülkede, TÜFE ağustosta aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

Enerji, gıda ve tütün ürünlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise ağustosta yıllık bazda yüzde 6,2 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon bir önceki ayda yıllıkta yüzde 6,9 düzeyinde idi.

Ülkede gıda ve alkolsüz içecek fiyatları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 13,6 yükseliş kaydetti. Gıda fiyatlarındaki artış bir önceki ayda yüzde 14,9 düzeyinde gerçekleşmişti.

ONS açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen ONS İstatistik Uzmanı Grant Fitzner, ülkede gıda fiyatlarının bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük bir artış kaydettiğini, enflasyonun hız kesmesinde konaklama, otel, seyahat ve uçak bilet fiyatlarındaki kısmi dalgalanmanın etkili olduğunu belirtti.

İngiliz yayın kurumu BBC'de enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Birleşik Krallık Maliye Bakanı Jeremy Hunt ise eylül ayında enflasyondan ufak artış yönünde hareketin görülebileceğini belirterek, "Fakat hemen bunun ardından, İngiltere Merkez Bankası enflasyonun yaklaşık yüzde 5 seviyelerine düşeceğini söylüyor." ifadesini kullandı.

Hunt, konuşmasında halkın cebindeki paranın artırılmasının en iyi yolunun enflasyonun azaltılması olduğunu belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyon hedefini yüzde 2 olarak sabit tutmaya devam ediyor.

BoE, 2021 yılının aralık ayından bu yana 14 kez faiz artırarak faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinden yüzde 5,25 seviyesine kadar yükseltmişti. Banka, politika faizine ilişkin kararını yarın açıklayacak.