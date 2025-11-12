Birleşik Arap Emirlikleri'nde İş ve Ticaret Fırsatları Semineri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, "BAE ve Türkiye arasındaki ilişkiler son yıllarda ticaret ve yatırım alanlarında niteliksel bir sıçrama yaşadı." dedi.

İTO'da düzenlenen BAE İş ve Ticaret Fırsatları Semineri'nde konuşan Zahiri, sözlerine Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 Türk asker için taziyelerini sunarak başladı.

BAE ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda ticaret ve yatırım alanlarında niteliksel bir sıçrama yaşadığını belirten Zahiri, "Sadece iki yıl içinde, ülkelerimiz arasındaki petrol dışı ticaret hacmi 20 milyar ABD doları. Bu başarı, karşılıklı güvenin ve ortak ekonomik vizyonun bir göstergesidir." diye konuştu.

Zahiri, Türk iş dünyasını, BAE'nin sunduğu fırsatlardan yararlanmaya ve Türk sanayi tecrübesi ile BAE'nin girişimcilik ruhunu küresel iş ortamında birleştirecek ortaklık olanaklarını keşfetmeye davet ettiklerini vurgulayarak, "BAE, yatırımcılara temiz enerji, teknoloji, imalat sanayi, değerli metaller ve lojistik hizmetler gibi alanlarda benzersiz fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

"İstanbul ve Dubai'nin tamamlayıcı özelliği çok büyük fırsatlar barındırıyor ve bunlardan istifade etmek zorundayız"

Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 99 başkonsolosu olarak geçen hafta bir araya geldiklerini ve hem ticari ekonomik ilişkiler hem de konsolosluk işlemleri hakkında yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını hatırlattı.

Korumacılık dalgasının artarak devam ettiğini belirten Şaylan, şunları kaydetti:

"İnsanlar yerelde üretmeye, yerelde tüketmeye önem veriyorlar. Diğer yandan küresel tedarik zincirinde ciddi bir değişiklik görüyoruz. Güneyden güneye insan akışı ve mal akışı giderek artıyor. Artık gelişen pazarlar geçmişten daha etkin, daha söz sahibi. Bu küresel kuralsızlık içerisinde daha rahat imkanlar bulabiliyorlar ve bundan istifade ediyorlar. Türkiye nerede? Bizim birincil önceliğimiz ticari ve ekonomik kalkınmayı artırmak."

Şaylan, Türkiye'nin güçlü imalat altyapısında bazı dönüşüm ve değişimlerin yaşandığını vurgulayarak, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaklığı, İstanbul ve Dubai'nin tamamlayıcı özelliği çok büyük fırsatlar barındırıyor ve bunlardan istifade etmek zorundayız. İstanbul için dünya başkenti deniliyor. Doğrudur. İstanbul'un dünya başkenti olduğu coğrafya Atlantik kıyısından başlıyor ve Hint Okyanusuyla Orta Asya'nın yani Ural Altay daha doğrusu gittiği yere kadar devam ediyor. Günümüzün gerçekliğinde." ifadelerini kullandı.