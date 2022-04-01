Birevim ve Bereket Sigorta Grubu, Tasarruf Teminatlandırma Modeli ile sektörde bir ilke imza attı

Birevim ile Bereket Emeklilik, geliştirdiği "Tasarruf Teminatlandırma Modeli"ni Bereket Emeklilik iş birliği ile güçlendirdi.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Teminatlandırma Modeli ile tasarruf sahiplerinin finansal risklerini en aza indiren Birevim, Bereket Emeklilik ile geliştirilen iş birliği sayesinde konut, taşıt ya da çatılı iş yeri teslimatlarında ve teslimat sonrasında oluşabilecek finansal risklere karşı tasarruf planlarını hayat sigortası ile güvence altına alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, kişiye özel hazırladıkları tasarruf planlarıyla, geleceğini planlamak isteyenlere finansal çözümler sunduklarını ve tasarruf finansmanı yöntemiyle Türkiye'de yeni bir dönem başlattıklarını kaydetti.

Orak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörün lokomotif ve öncü markası olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce hayata geçirdiğimiz Tasarruf Teminatlandırma Modeli'ni, Bereket Emeklilik iş birliğiyle bir adım öteye taşıyoruz. Tasarruf sahiplerimiz, konut, taşıt ya da çatılı iş yeri tasarruflarını teslim alırken gelecekteki finansal risklerini güvence altına almak için Bereket Emeklilik'in kendilerine özel hazırladığı hayat sigortasıyla korunacak. Çalışmalarımız kapsamında yaptığımız iş birlikleri çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde de Bereket Sigorta Grubu ile olan anlaşmamızda olduğu gibi tasarruf finansman sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımıza ve iş birlikteliklerimize devam edeceğiz."

Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör ise Türkiye'de son yıllarda katılım finans sistemine dair yaşanan gelişmelerle birlikte katılım finans kuruluşlarının teşvik edilmesinin katılım sigortacılığının gelişimine ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Güngör, "Tasarruf finansman sektörünün önemli paydaşı olan Birevim ile yaptığımız stratejik iş ortaklığımızın, katılım sigortacılığının tabana yayılmasına ve katılım finans enstrümanlarının ülkemizdeki gelişimine ciddi bir fayda sağlayacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.